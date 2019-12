El equipo de Gobierno no tiene ningún interés en la juventud de nuestra ciudad.

La Asamblea Ciudadana Por Torrelavega denunciamos la iniciativa, aval, patrocinio o visto bueno que ha dado el Ayuntamiento de Torrelavega a la actividad organizada en la zona de vinos el próximo día 20 de diciembre a las 13:00 h denominada “Champanada Torrelavega 19”.

Esta iniciativa invita a la juventud de nuestra ciudad en horario escolar al consumo de alcohol sin medida, algo que nos parece que no debería de ser jamás avalado por nuestro Ayuntamiento. Si las iniciativas que tiene el equipo de gobierno para fomentar Torrelavega son estas, vale más que se queden parados porque no todo vale a la hora de “Torrelaveganizarse”.

A día de hoy desconocemos desde donde parte esta iniciativa y que nivel de involucración tiene el Ayuntamiento en la misma, pero tiene que tomar cartas en el asunto de forma inmediata velando de forma activa para que no se produzca un consumo de alcohol entre menores ni la ausencia de éstos de sus centros educativos.

Esta iniciativa, por mucho que quieran disimular, a quien realmente va dirigida es a jóvenes menores que estudian en los institutos de nuestra ciudad porque, por desgracia, la comunidad universitaria de Torrelavega es escasa.

Desde los centros educativos nos han trasladado el malestar que ha generado esta convocatoria y nos han explicado como hace años se tomó la decisión de alargar el horario de la última jornada antes de navidad precisamente para evitar que nuestra juventud acudiera a este tipo de convocatorias que no tienen otro fin que el consumo de alcohol de forma desmesurada. La comunidad educativa exige que el Ayuntamiento se desligue de forma pública e inmediata de esta iniciativa.

Ha quedado demostrado en el tiempo que este equipo de Gobierno no tiene ningún interés en la juventud de nuestra ciudad. Si realmente tuviesen un interés por la juventud de nuestra ciudad ya hubiesen elaborado el Plan de Juventud presupuestado en el año 2017 a iniciativa nuestra y para el cual todavía no han dado ni un solo paso. Si realmente tuviesen un interés por la juventud de nuestra ciudad no hubiese desaparecido el programa ‘Entre Luces’.

Si realmente tuviesen un interés por la juventud de nuestra ciudad obligarían a abrir la Casa de la Juventud los sábados por la tarde para ofrecer una alternativa al botellón. Si realmente tuviesen un interés por la juventud de nuestra ciudad ya se hubiese legislado para erradicar esa nueva droga que son las casas de apuestas.

La improvisación es tal, que anunciaron la construcción de un gran centro juvenil en el barrio del Zapatón, que al ser un despropósito urbanístico rechazado por los vecinos, el proyecto es fácil que quede en olvido y no se busque una nueva ubicación.

Si quedase un poco de sensatez, ante tal metedura de pata el responsable de esta iniciativa ya estaría pidiendo disculpas y poniendo su cargo a disposición.

Torrelavega, a 18 de diciembre de 2019