La ACPT seguirá impugnando las convocatorias del Pleno hasta que se devuelva a los vecinos el derecho de asistencia.

La ACPT ha solicitado formalmente, en la mañana de hoy, la nulidad de la convocatoria del pleno de la corporación del jueves, al no permitir la asistencia de público.

En la pasada junta de portavoces, la ACPT dio traslado al Alcalde de su desacuerdo con que los plenos no fuesen completamente presenciales y no pudiese acudir la gente. En un momento sanitario como el actual, en el que se han levantado todo tipo de restricciones en zonas de ocio, culturales y deportivas salvo el uso de mascarilla, la ACPT no entiende que el Alcalde, con el apoyo del resto de partidos de la Corporación, haya decidido seguir privando a los vecinos y vecinas de su derecho a poder asistir a las sesiones plenarias cuando ya no existe razón sanitaria que así lo marque.

En caso de que llegue a realizarse esta sesión plenaria sin permitir el acceso de público, la ACPT impugnará los acuerdos plenarios ante los tribunales, por entender que esa sesión, y todas las que vengan, no ha sido convocada según marca la legislación.

El resto de los partidos de la Corporación han estado muy cómodos con la ausencia de público en los plenos telemáticos durante los meses de pandemia y las restricciones y, si por ellos fuese, mantendrían esta situación en el tiempo. A este equipo de gobierno le molesta la participación, al igual que no les gusta que la población conozca realmente lo que se debate y se discute en las sesiones plenarias, como ya comprobamos con el adelanto del horario de las sesiones de esta legislatura para complicar dicha asistencia de público.

La ACPT no va a ser partícipe de esta situación, de ahí que tampoco participaremos de forma presencial de las sesiones plenarias hasta que no se le devuelva a nuestros vecinos y vecinas el derecho de asistencia a los plenos de Torrelavega.

Esperamos que nuestra solicitud sea atendida a lo largo del miércoles para no vernos obligados a tener que acudir a los tribunales para hacer valer los derechos de nuestros vecinos y vecinas.

Aquí dejamos la solicitud formulada:

Torrelavega, a 26 de octubre de 2021