El PRC aplica el rodillo para beneficio de su entorno.

Para la comisión de hacienda de hoy se había incluido, de forma urgente, la expropiación de tres fincas situadas en la confluencia de los ríos Saja y Besaya. Ante nuestras preguntas de para qué fin se pretendían expropiar esas fincas, dato necesario para saber qué debemos votar, la respuesta que se nos ha dado es que ya nos enteraremos más adelante. Que ya se nos informará. La ACPT no participará de ninguna votación si no sabe lo que está aprobando.

Para validar cualquier expropiación, esta se tiene que sustentar en un interés general que no se han molestado en justificar, al no dar explicaciones de qué es lo que se pretende hacer.

El equipo de gobierno ha vuelto a hacer uso de su rodillo, puesto que ya antes de votar la urgencia del punto, algo necesario al querer incluirse después de haberse realizado la convocatoria, la ACPT solicitó que el tema se quedase sobre la mesa y se debatiese con plazo suficiente. En vez de eso, el equipo de gobierno decidió aprobar la urgencia y continuar adelante con la comisión, haciendo exactamente lo mismo en el momento de debatir el punto. Por lo que hemos decidido abandonar en ese mismo momento la comisión.

Tras realizar las comprobaciones necesarias -las que nos ha negado el equipo de gobierno en el órgano correspondiente- lo que parece que empieza a estar claro es que detrás de esta expropiación no hay más que un nuevo chanchullo del PRC, consistente en la compra de unos terrenos que posiblemente no se les pueda dar ningún tipo de uso por ser inundables y estar afectados por las zonas de policía -de margen- del ferrocarril y la autovía. Pero parece ser que esos terrenos son propiedad de entornos muy cercanos y de esa forma se les haría un favor comprando esos terrenos, pues según una valoración del alcalde en el último pleno, estarían rondando los 335.000€.

La ACPT asegura que no va a participar de las comisiones de esta manera: sin tener información previa antes de poder emitir nuestro voto. Si el día del pleno, el equipo de gobierno mantiene ese punto en el orden del día sin haber informado previamente de para qué se quieren esos terrenos, la ACPT no participará del mismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la aplicación del rodillo de su mayoría absoluta ni a validar ningún chanchullo del PRC.

Si el equipo de gobierno PRC-PSOE ha decidido no dar las explicaciones necesarias en las comisiones y órganos correspondientes, dejaremos de asistir a las mismas y utilizaremos otros mecanismos a nuestro alcance para hacer política y trasladar nuestro mensaje.

Torrelavega, a 16 de junio de 2021