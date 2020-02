Declaración de la ACPT ante el cierre de SNIACE

Esta noche a partir de las 21:15 emiten la entrevista que nos realizan en el programa ¿Qué me cuentas? de @cantabria_tv. Nuestro concejal, Iván Martínez, analiza varios aspectos de la actualidad municipal. Sintoniza!

Esta noche a partir de las 21:15 emiten la entrevista que nos realizan en el programa ¿Qué me cuentas? de @cantabria_tv. Nuestro concejal, Iván Martínez, analiza varios aspectos de la actualidad municipal. Sintoniza!