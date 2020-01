Ni sociales,ni económicas, pero pagadas con dinero de todos.

La ACPT denunciamos que después de catorce años sin construirse una vivienda social en Torrelavega, el gobierno de Cantabria solo sea capaz de poner a disposición de unos pocos torrelaveguenses veintidós viviendas que muy poco tienen de “sociales”.

Y es que, tras el anuncio del próximo sorteo de viviendas, lo único que se ha creado en Torrelavega ha sido mucha frustración y desilusión, pues eran muchas las familias en situación de emergencia habitacional que estaban pendientes de estas viviendas y ahora ven como ni siquiera tienen derecho a poder participar en el sorteo.

El primer requisito que se pone es la edad: solo pueden optar los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años. Esto no es fruto de que el Gobierno de Cantabria tenga una política de vivienda juvenil definida y esté trabajando en ella siendo Torrelavega objeto prioritario en esa política. Todo lo contrario.Es porque para financiar el coste de la obra inscribieron la misma en un programa del Ministerio de Vivienda dirigido a jóvenes.

El segundo requisito son los ingresos: los cuales tienen que estar entre 11.279€ y 22.558€. Es decir, aquellas personas que estén ingresando en la unidad de convivencia menos de 940€ al mes (Salario mínimo interprofesional) no tienen derecho a ellas.Algo que por desgracia es la tónica de una ciudad como la nuestra, que cada día la están empobreciendo más y el poder adquisitivo de todos nosotros cada día es más bajo, como consecuencia de sus políticas liberales.

Que no nos engañen. Que no digan que han construido viviendas de alquiler social, no son sociales unas viviendas cuyo alquiler es de casi 400€ al mes.No son sociales las viviendas que dejan a más de 1000 familias de nuestra ciudad fuera de esta convocatoria.

En Torrelavega tenemos un grave problema de vivienda.Son muchísimas las familias que están pidiendo auxilio, familias con menores que arrastran una situación económica muy precaria, con jornadas laborales parciales, con contratos de días y con unos subsidios que no les da posibilidad de acceder al mercado libre de alquiler por no poder cumplir los requisitos que se exigen, como es el caso de nóminas, seguros, avales…

Estás situaciones son las que la Administración pública está obligada a resolver, curiosamente a los que el Gobierno que preside el Sr. Revilla ha dejado fuera.O no tan curioso, porque si algo ha demostrado el Gobierno de Cantabria es su falta de voluntad en la puesta en marcha de una política social de vivienda.

Las últimas viviendas sociales que se construyeron en Torrelavega fueron hace 14 años, las conocidas como las viviendas de la Ferretera.Desde entonces hasta ahora lo único que han sabido hacer es decir a la gente que se apunten como demandantes de vivienda social, listado que no ha servido para nada, listado opaco del que nos gustaría conocer el número de demandantes en nuestro municipio.Hoy en día a cualquier persona en situación de emergencia habitacional le están ofreciendo techo en Arenas de Iguña o Polientes.

La ACPT exigimos al Gobierno de Cantabria que cumpla de una vez por todas con sus competencias en materia de vivienda, que para eso las asumió, y haga una verdadera política de vivienda, más allá de falsas promesas electorales. Para ejemplo la promesa que realizó Miguel Ángel Revilla en nuestra ciudad, cuando anunció que el Gobierno de Cantabria compraría las 78 viviendas que el SAREB tiene en el pueblo de Ganzo, compromiso que adquiría en febrero de 2019 en plena precampaña electoral y del que ya no habla ni da ninguna explicación.Algo muy habitual en él, esconderse y no dar la cara. Pero la ACPT no va a dejar que esta promesa se diluya en el tiempo y reivindicaremos por todos los medios a nuestro alcance el cumplimiento de la misma.

Para nuestra Asamblea, la falta de vivienda en régimen de alquiler, accesible para todo el mundo, es uno de los problemas más graves que arrastra nuestra ciudad y estamos comprometidos en buscar soluciones al mismo.De hecho, hace unos meses solicitábamos al equipo de gobierno que incluyese en los presupuestos municipales una partida económica de 700.000€ para la compra de viviendas y la puesta en marcha de una ordenanza para el uso y adjudicación de estas, propuesta que cayó en vacío e hicieron oídos sordos, al igual que hacen sus jefes de Santander, siempre que tratamos este tema.

Iván Martínez, concejal por la ACPT en el Ayuntamiento de Torrelavega

En Torrelavega, a 22 de enero de 2020